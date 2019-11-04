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Ракета в знак мира: ополченцы ДНР сигнализировали о готовности к разведению сил в Петровском

Егор Левин
Екатерина Габель
13:32 04.11.2019
Представители миссии ОБСЕ вместе с ополчением, готовым к отведению, ожидают ответа от украинских военнослужащих.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В районе населенного пункта Петровское в Донбассе ополченцы запустили белую сигнальную ракету в знак готовности к разведению сил на последнем из начальных участков на линии соприкосновения.

За ходом выполнения условий мирного соглашения следят представители ОБСЕ. Вместе с ополченцами они ожидают ответного сигнала со стороны украинских военнослужащих.

При этом со стороны Донбасса это уже не первая попытка начать второй этап разведения. Военнослужащие Украины не торопятся отвечать, заявляя, что ополчение не соблюдает условия сохранения режима тишины в течение недели.

В свою очередь, в Донбассе ежедневно фиксируют обстрелы своей территории со стороны ВСУ.

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