«Джокер» номинирован на рекордное число «Оскаров»

Кинолента «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли номинирована на 16 «Оскаров», что является абсолютным рекордом Американской академии кинематографических искусств и наук. До этого лидерами были «Титаник» и «Ла-ла Ленд», у которых по 14 номинаций.

Среди премий, на которые рассчитывают создатели «Джокера»: «Лучший фильм», «Лучший адаптивный сценарий», «Лучшая мужская роль», «Лучший грим», «Лучший саундтрек» и другие, сообщает портал TN online.

У фильма уже есть две значимые в кинематографе награды - «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля и рекордные сборы в сумме 850 миллионов долларов. Столько картина собрала в первый месяц показа.

В России киноленту о становлении антагониста Бэтмена презентовали 3 октября, и на сегодняшний день российская публика принесла в общую сумму сборов 25 миллионов долларов при том, что на создание фильма было потрачено 120 миллионов.