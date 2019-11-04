В Японии загорелся второй за неделю объект ЮНЕСКО

В японском историческом селе Сиракава, известном своей традиционной школой зодчества «гассё-дзукури» и внесенном в список всемирного наследия ЮНЕСКО, произошел пожар. В этой деревне располагаются представляющие особую ценность для народа страны дома с соломенными крышами.

По информации местных СМИ, в 500 метрах от охраняемых памятников загорелся сарай, объектам культуры огонь не угрожает. Тем временем Reuters со ссылкой на сотрудника пожарного управления сообщает, что как минимум одно историческое здание все-таки пострадало. По словам собеседника агентства, возгорание быстро ликвидировали, ущерб был минимальным.

Во время ЧП никто не пострадал, причины пожара пока не известны.

На прошлой неделе, 31 октября, в японской провинции Окинава загорелся замок Сюри, построенный около 500 лет назад и также входящий в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Огонь полностью уничтожил главный зал и одно из зданий.