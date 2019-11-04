Сплочение и героизм: в России отмечается День народного единства

В России сегодня, 4 ноября, отмечается День народного единства. Этот праздник важен как память о подвиге наших предков, сплотившихся ради освобождения страны от поляков: ровно 407 лет назад народное ополчение под предводительством земского старосты Кузьмы Минина и новгородского князя Дмитрия Пожарского выдворило из российской столицы польских интервентов.

Победа имеет огромное значение для истории России, поскольку именно благодаря этому событию был положен конец Смуте на Руси, а династия Романовых пришла ко власти.

В 1613 году первый русский царь Михаил Федорович учредил в честь этой победы День очищения Москвы от польских интервентов. Позже его сын Алексей Михайлович объявил этот день церковно-государственным праздником, а в церковный календарь дата вошла как празднование в честь Казанской иконы Божией матери - покровительницы ополченцев.

В 2004 году депутаты предложили отмечать это событие 4 ноября, а Межрелигиозный совет России призвал праздновать его именно как День народного единства. Идея нашла поддержку в Госдуме, в связи с чем уже с 2005 года праздник отмечается в нашей стране.

Таким образом, 4 ноября россияне вспоминают подвиги разных людей, которые сплотились перед лицом общей опасности.

В этот день в православных храмах пройдут торжественные богослужения и Крестные ходы в честь иконы Казанской Божией матери. Во многих городах состоятся праздничные концерты, а россияне примут участие в патриотических маршах и народных шествиях.

Традиционно президент РФ Владимир Путин возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. Российский лидер также посетит выставку «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве» в выставочном зале «Манеж».