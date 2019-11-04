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Большинство лидеров стран АСЕАН проигнорировали саммит из-за Трампа

Ивана Живкович
12:09 04.11.2019
Глава Белого дома не приехал в Бангкок, отправив вместо себя делегацию «низкого уровня».
Большинство лидеров стран АСЕАН проигнорировали саммит из-за Трампа
© Фото: Sasean.org

Более чем две трети глав АСЕАН - семь из десяти - отказались от участия в саммите в Бангкоке. Связано это с тем, что на встречу не приехал президент США Дональд Трамп.

Более того, вместо себя он отправил в столицу Таиланда помощника по национальной безопасности Роберта О'Брайена, в то время как по регламенту представлять делегацию должны либо вице-президент, либо госсекретарь.

Произошедшее лидеры Сингапура, Малайзии, Индонезии, Брунея, Камбоджи, Мьянмы и Филиппин расценили как оскорбление. Делегации этих стран на саммите были представлены министрами иностранных дел.

В кулуарах встречи, как сообщает газета The Straits Times, помощник по нацбезопасности О'Брайен зачитал перед участниками письмо Трампа, в котором президент приглашал лидеров стран АСЕАН приехать в США для проведения «особого» саммита.

Дональд Трамп пропускает это мероприятие уже во второй раз. В 2018 году США представлял вице-президент Майк Пенс.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) образована 8 августа 1967 года. Это политическая, экономическая и культурная региональная межправительственная организация, состоящая из 10 стран. В ассоциацию входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

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