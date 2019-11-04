Сотрудники ОБСЕ прибыли в ДНР для наблюдения за разведением сил

Село Петровское - это третий пилотный участок разведения, общая протяженность фронта которого составляет 420 километров. Еще на трех пилотных участках - в Золотом, станице Луганской и Петровском - шесть километров.

Представители миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) прибыли в село Петровское на юге самопровозглашенной Донецкой Народной Республики для того, чтобы зафиксировать запуски сигнальных ракет со стороны ДНР и Украины.

Разведение сил и средств - обязательное условие для проведения саммита в «нормандском формате». Однако украинская сторона, заявляя о необходимости соблюдения семидневного режима тишины для проведения разведения, это условие систематически нарушает.

Накануне под обстрелом оказались юг республики, Доломитное и пригороды Донецка. По окраинам столицы были выпущены девять мин калибром 82 мм, был открыт огонь из танка и крупнокалиберных пулеметов. По Доломитному ВСУ было выпущено восемь мин калибром 120 мм и столько же 82-миллиметровых боеприпасов.

Разведение сил в Петровском должно начаться в час дня по московскому времени. Представители Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на Юго-Востоке Украины (СЦКК) передали сведения о расположении своих подразделений и техники группе международных наблюдателей. Теперь этого ждут от Киева.