В Назрани похоронили убитых главу ЦПЭ Ингушетии и его брата
Проститься с братьями пришло около пяти тысяч человек, полиции пришлось оцепить территорию в целях безопасности.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В городе Назрань в Республике Ингушетия прошла церемония прощания с убитыми накануне в результате вооруженного нападения братьями Ибрагимом и Абдулахмедом Эльджаркиевыми. Проститься с ними пришло около пяти тысяч человек.
Церемония была закрытой, правоохранители оцепили территорию в целях безопасности. Также через каждые 150-200 метров были выставлены кордоны.
Напомним, главу Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, нейрохирурга Абдулахмеда, расстрелял в Москве неизвестный. Трагедия произошла вечером 2 ноября, когда братья выходили из автомобиля. Произведя выстрелы, нападавший скрылся с места преступления с помощью сообщников.