В Назрани похоронили убитых главу ЦПЭ Ингушетии и его брата

В городе Назрань в Республике Ингушетия прошла церемония прощания с убитыми накануне в результате вооруженного нападения братьями Ибрагимом и Абдулахмедом Эльджаркиевыми. Проститься с ними пришло около пяти тысяч человек.

Церемония была закрытой, правоохранители оцепили территорию в целях безопасности. Также через каждые 150-200 метров были выставлены кордоны.

Напомним, главу Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, нейрохирурга Абдулахмеда, расстрелял в Москве неизвестный. Трагедия произошла вечером 2 ноября, когда братья выходили из автомобиля. Произведя выстрелы, нападавший скрылся с места преступления с помощью сообщников.