Сильный пожар уничтожил плавучую гостиницу в Ивановской области

В городе Кинешма Ивановской области на площади 450 квадратных метров ликвидирован сильный пожар. Начиная с вечера воскресенья, там горел гостиничный комплекс «Мирная пристань», расположенный на воде.

По предварительной информации регионального МЧС, в результате ЧП никто не пострадал, всех посетителей экстренно эвакуировали.

Плавучий гостиничный комплекс состоял из трех дебаркадеров, на одном из которых находился ресторан, а на других - гостиничные номера и баня. Он располагался в центре города Кинешма рядом с бывшим речным вокзалом, переоборудованным в торговый центр.

Где именно вспыхнул пожар, пока не известно. Судя по кадрам, которые попали в распоряжение «Звезды», горели несколько этажей, а все вокруг заволокло плотным дымом.

На месте работали более 40 пожарных и 13 единиц техники.

В крупном пожаре у многих посетителей гостиницы сгорели документы и личные вещи.