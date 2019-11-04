Сотни мертвых рыб прибило к берегу Днепра: видео

Массовый мор рыбы зафиксирован в Днепре возле Херсонского морского порта, ею усыпаны все берега.

© Yuriy Husyev, Facebook

© Yuriy Husyev, Facebook

Что послужило причиной происшествия - пока не известно. О случившемся проинформированы природоохранные органы и сотрудники правоохранительных органов, сообщил председатель Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев.

«По результатам жду доклад о причинах, а также предложения по привлечению в установленном порядке виновных к ответственности и предотвращения подобных событий в будущем», - написал Гусев на своей странице в Facebook.

На месте происшествия сейчас работают представители местного департамента экологии. Ими производится забор воды и пробы самой рыбы для проведения лабораторных исследований.