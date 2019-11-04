Конец «небесного короля»: силуэт Boeing 747-400 нарисовали в небе

Десятки сотрудников израильской авиакомпании «Эль-Аль», пилоты и сотрудники столичного аэропорта Бен-Гурион встретили пассажирский самолет Boeing 747-400. Огромный лайнер совершил свой последний полет в составе воздушного парка национального перевозчика.

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Самолет поступил в распоряжение авиакомпании 25 лет назад, и накануне было принято решение списать широкофюзеляжный борт.

«Кончается целая эпоха. Мы готовились к этому уже несколько лет, но нам все равно нелегко. Я знаю, что нас ждут новые, более продвинутые машины, но мне немного не по себе. Что поделать, ведь мы выросли на этих четырехтурбинных гигантах, рокот их двигателей всегда будет звучать у нас в ушах», - заявил капитан корабля Йонатан Гат в интервью порталу vesty.co.il.

Во время последнего полета пилоты самолета выполнили серию пируэтов в небе и начертили силуэт Boeing в облаках. Наблюдать за воздушным «художеством» можно было в реальном времени, используя сайт для отслеживания маршрутов движения воздушных судов. Теперь самолет, который прозван «Королем неба», ждет демонтаж.

Израиль не единственная страна, которая отказывается от дальнейшей эксплуатации 747-400, известного также как Jumbo Jet. Спроектированный еще в 1960-х годах самолет сегодня морально устарел, и поддерживать его в летном состоянии все сложнее.