Apple предупредила об отключении интернета у владельцев старых iPhone

Владельцы старых гаджетов Apple могут столкнуться с неполадками системы определения местонахождения с 3.00 (по мск) 4 ноября. Это касается моделей iPhone и iPad, выпущенных до 2012 года, предупредили в компании.

На устройствах отразится проблема переноса времени GPS, которая начала влиять на сторонние продукты с поддержкой GPS 6 апреля. В частности, пользователи iPhone 5 могут потерять доступ к App Store и iCloud, почте и браузеру.

Для исправления ситуации владельцам гаджетов рекомендуют обновить программное обеспечение. Однако если это не было сделано до 3 ноября, следует создать резервную копию данных и восстановить их с компьютера Mac или на Windows. Беспроводное обновление ПО и резервное копирование iCloud окажутся не доступны.