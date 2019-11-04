Огромная вековая баржа может рухнуть с Ниагарского водопада: видео

Штормовой ветер и огромные волны на реке Ниагара сдвинули с места судно, которое более века неподвижно лежало на прибрежных скалах. Баржа длиной более 20 метров сорвалась с буксира и была затоплена летом 1918 года на канадском участке знаменитой реки.

С тех пор плавучая конструкция служила местной достопримечательностью, которую неизменно показывали всем туристам, сообщает администрация Ниагарского парка на своей странице в Twitter.

Непогода в регионе разыгралась 31 октября и привела к тому, что баржа сдвинулась вниз по течению на 50 метров. В нацпарке не исключают, что в ближайшем будущем судно может отнести к Ниагарскому водопаду.