«Взрыв в голове»: инсульт сломал жизнь звезды «Одиссеи капитана Блада»

Актер Андрей Дубовский уже много лет не выходит на сцену и редко появляется на публике. Причиной этому послужил инсульт, который звезда «Одиссеи капитана Блада» перенес 18 лет назад.

Сейчас Дубовскому 62 года. Он живет на юге Москвы в скромной однокомнатной квартире и почти все время проводит в кровати. Некогда успешный актер в настоящее время едва сводит концы с концами: не хватает денег на еду и лекарства.

Из театра он ушел в 44 года, практически сразу после инсульта – у артиста стали дрожать руки, а стоять на сцене было все тяжелее.

Артист признается, что мог бы избежать таких последствий, если бы вовремя обратился к врачу. По его словам, до страшной трагедии в течение недели у него сильно болела голова.

«Пришел домой и тогда просто произошел взрыв в голове. Почувствовал, что лица нет, руки-ноги не шевелятся», - поделился актер в эфире НТВ.

Сейчас проблем у артиста стало только больше. Из-за нарушения координации не так давно он упал с дивана и получил смещение левого плеча, пришлось проводить операцию.

Свою карьеру Андрей Дубовский начал в 1983 году. Его дебютной работой стала роль Конрада в музыкальном фильме «Любовью за любовь». На всю страну артист прославился, сыграв Джузеппе Страдивари в детективном сериале «Визит к Минотавру».