Жители Смоленска ошеломлены отравлением четвероного «стража города»
Неизвестные убили самую знаменитую дворовую собаку Смоленска по кличке Полкан, которая обитала возле памятника Федору Коню. Горожане считают, что псу могли подбросить отравленное лакомство.
У Полкана была неофициальная кличка «страж города», которую ему дали сами жители. Сейчас информация о гибели животного распространяется в социальных сетях.
«Мы снова научили его доверять людям после того, как какое-то существо выбросило его как мусор. Еще худшее существо убило его сегодня. Спасибо за вашу любовь к "просто собаке". Жаль, что жизнь его была короткой», - написала Галина Савостьянова на странице в «ВКонтакте».
В комментариях к публикации - десятки отзывов. Жители Смоленска призывают найти отравителя и призвать его к ответу. Бродячего пса все любили и он был достопримечательностью города, сообщает «Смоленская народная газета». Однако нашлись и те, кто воспринял гибель Полкана как естественный исход его уличной жизни.