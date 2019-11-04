Названы пять главных шагов для тех, кто хочет похудеть без физкультуры
Специалисты рассказали, что делать людям, которые хотят похудеть, но не хотят или не могут найти время для физкультуры. Исследования показали, что существует несколько естественных способов избавиться от жира и без этого.
К примеру, одним из них является увеличение в рационе желающего похудеть белковых продуктов вроде тофу, фасоли, гороха, нута, орехов, семян и подобных вещей. Забывать при этом про рыбу и мясо также необязательно.
Также стоит отказаться от сладких и подслащенных напитков, в том числе от энергетиков. Помимо прочего, европейские ученые установили, что употребление искусственно подслащенных безалкогольных напитков, позиционирующихся в качестве диетических, повышает риск смерти от болезней кровообращения.
Одним из непростых способов для тех, кому не хватает времени, станет «прерывистый» режим питания, при котором человек в течение восьми часов поглощает суточную норму калорий и ничего не ест в остальное время.
Сюда же относится вариант, при котором человек ест три дня в неделю 25% от суточной потребности в калориях, в остальное же время питается как обычно, но не допуская переедания.
Как сообщает портал Food News, провоцируют сильный аппетит частые стрессы, которые в совокупности с высококалорийными продуктами неизбежно приводят к увеличению веса и повышенному риску разнообразных заболеваний.
В последнюю по счету, но не по значимости очередь, похудению поспособствует здоровый регулярный сон.