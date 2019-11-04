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Названы пять главных шагов для тех, кто хочет похудеть без физкультуры

Егор Левин
11:25 04.11.2019
Соблюдение нескольких простых правил может стать хорошей основой для плодотворного процесса снижения веса.
Названы пять главных шагов для тех, кто хочет похудеть без физкультуры
© Фото: Pixabay

Специалисты рассказали, что делать людям, которые хотят похудеть, но не хотят или не могут найти время для физкультуры. Исследования показали, что существует несколько естественных способов избавиться от жира и без этого.

К примеру, одним из них является увеличение в рационе желающего похудеть белковых продуктов вроде тофу, фасоли, гороха, нута, орехов, семян и подобных вещей. Забывать при этом про рыбу и мясо также необязательно.

Также стоит отказаться от сладких и подслащенных напитков, в том числе от энергетиков. Помимо прочего, европейские ученые установили, что употребление искусственно подслащенных безалкогольных напитков, позиционирующихся в качестве диетических, повышает риск смерти от болезней кровообращения.

Одним из непростых способов для тех, кому не хватает времени, станет «прерывистый» режим питания, при котором человек в течение восьми часов поглощает суточную норму калорий и ничего не ест в остальное время.
Сюда же относится вариант, при котором человек ест три дня в неделю 25% от суточной потребности в калориях, в остальное же время питается как обычно, но не допуская переедания.

Как сообщает портал Food News, провоцируют сильный аппетит частые стрессы, которые в совокупности с высококалорийными продуктами неизбежно приводят к увеличению веса и повышенному риску разнообразных заболеваний.

В последнюю по счету, но не по значимости очередь, похудению поспособствует здоровый регулярный сон.

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