Вспыхнувший холодильник привел к крупному пожару в жилом доме Иркутска

Пожилая женщина едва не сгорела в собственной квартире в Иркутске. Пожар вспыхнул ранним утром 4 ноября и быстро распространился по всем комнатам. Спасаясь от огня, 81-летняя жительница областного центра укрылась на балконе, где дожидалась помощи спасателей.

В половине шестого утра к пятиэтажному дому по улице Батарейной прибыли первые пожарные подразделения, сообщается на сайте иркутского главка МЧС. К этому моменту пламя вырывалось из всех окон квартиры на третьем этаже.

Как сообщили очевидцы, всему виной мог стать старый холодильник, который не выдержал долгих лет эксплуатации и вспыхнул. Пострадавшую пенсионерку эвакуировали с многочисленными травмами и доставили в больницу. Остальные жильцы эвакуировались еще до прибытия спасателей. В истинных причинах произошедшего разбираются пожарные дознаватели.