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«Индекс Любви»: названы регионы с самыми эмоциональными жителями

Ивана Живкович
10:38 04.11.2019
Пользователи соцсетей пишут о любви почти в 5 раз больше, чем о ненависти.
«Индекс Любви»: названы регионы с самыми эмоциональными жителями
© Фото: Pixabay

Одно из самых любимых исследований россиян - данные по эмоциональному состоянию пользователей социальных сетей - специально ко Дню народного единства опубликовала компания Brand Analytics.

Самыми любвеобильными регионами оказались Севастополь и Республика Крым. Там об этом чувстве говорят в среднем в 6,5 раз чаще, чем о ненависти.

На третьем месте с индексом 6,1 расположилась Костромская область, на четвертом - Ненецкий автономный округ (6,1), замыкает пятерку лидеров Краснодарский край (6).

Исследователи отмечают, что последний из перечисленных регионов входит в ТОП-5 каждый год, а вот присутствие в лидерах других субъектов РФ оказалось неожиданным.

Для определения индекса специалисты среди 580 миллионов публичных постов и комментариев, оставленных российскими пользователями в соцсетях, выявили русскоязычные упоминания «любви» и «ненависти» от первого лица. Это были, например, позитивные эмоции («я люблю», «я счастлив») или негативные («я ненавижу», «меня бесит»).

Исследование проводилось в течение 10 дней: с 20 по 30 октября 2019 года. Его результаты показали, что индекс любви только растет. О ней, по подсчетам аналитиков, говорят в 4,7 раз чаще, чем о ненависти.

Максимального значения индекс достигает в возрастной группе 55+. В возрасте от 18 до 44 лет авторы более сдержаны. Наибольшее количество признаний в любви публикуется в Instagram, наименьшее - в Twitter.

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