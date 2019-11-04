Премьер-министр России Дмитрий Медведев сравнил цены на безлимитный Интернет в России и за рубежом. По его словам, по сравнению, к примеру, с Японией и США, стоимость в РФ в несколько раз дешевле.

В частности, в соотношении Россия - Япония российская сторона выигрывает в девять раз дешевле, в соотношении с США - в 14 раз. По словам Медведева, в Южной Корее за Интернет платят в 17 раз больше.

Также премьер отметил, что Россия находится в пятерке стран, лидирующих по количеству пользователей смартфонов. Об этом Медведев рассказал, говоря о создании технологий на благо людей на Деловом инвестиционном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). По заявлению политика, такие мировые техно- и IT-гиганты, как Google или Huawei, борются за то, чтобы российские специалисты попадали именно к ним.

Между тем, в России с 1 ноября 2019 года вступил в силу закон об устойчивой работе российского сегмента Интернета, который обеспечит его функционирование в случае угрозы из-за рубежа. Интернет-операторы должны будут установить специальное оборудование с техническими средствами контроля за соблюдением законодательства об ограничении доступа к противоправной информации.