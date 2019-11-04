Названа самая опасная страна ЕС

В Евростате назвали количество правонарушений в различных странах-участницах Евросоюза.

Как уточнили в ведомстве, в период с 2011 по 2017 годы в ЕС снизилось количество ограблений на 24%. Несмотря на это, число нападений в Европе за 2017 год превысило миллион.

Самой опасной страной ЕС была признана Бельгия, где было зафиксировано наибольшее количество правонарушений. В частности, на 100 тысяч жителей в 2017 году было отмечено 167 инцидентов.

На второй строчке оказалась Франция с показателем в 150 правонарушений на указанное количество человек, и на третьей позиции - Испания (144).

В списке оказались Англия и Уэльс (132) и Португалия (115).

Самый низкий уровень преступности был зафиксирован в Словакии и Венгрии (по 9 правонарушений), а также в Румынии – 16, Эстонии и Чехии – по 15, на Кипре – 14 и в Словении – 12.

Самый высокий показатель убийств был отмечен в Латвии – 5,6. На второй позиции Литва - 4,0. «Бронза» досталась Эстонии – 2,2.

Меньше всего таких инцидентов было зафиксировано в Люксембурге, Чехии, Италии и Австрии, говорится в сообщении на сайте Евростата.