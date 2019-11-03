СМИ: сгоревший в Жуковском склад принадлежал AliExpress
На складе хранились товары онлайн-магазина. Спасателям удалось ликвидировать возгорание.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Пожар в подмосковном Жуковском, по предварительным данным, произошел на складе онлайн-компании AliExpress, где хранились товары. Об этом сообщает «Пятый канал».
Тем временем, в областном управлении МЧС России заявили, что спасателям удалось потушить пожар. В ликвидации возгорания приняли участия 59 человек и 16 единиц техники.
«В 08.15 ликвидация открытого горения», - сказано в сообщении ведомства.
Напомним, площадь возгорания на складе в Подмосковье составила 3500 кв. метров. В результате ЧП никто не пострадал, так как на тот момент в здании никого не было.