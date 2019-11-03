СМИ: сгоревший в Жуковском склад принадлежал AliExpress

Пожар в подмосковном Жуковском, по предварительным данным, произошел на складе онлайн-компании AliExpress, где хранились товары. Об этом сообщает «Пятый канал».

Тем временем, в областном управлении МЧС России заявили, что спасателям удалось потушить пожар. В ликвидации возгорания приняли участия 59 человек и 16 единиц техники.

«В 08.15 ликвидация открытого горения», - сказано в сообщении ведомства.

Напомним, площадь возгорания на складе в Подмосковье составила 3500 кв. метров. В результате ЧП никто не пострадал, так как на тот момент в здании никого не было.