WP: Трамп ненавидел Украину с первых дней президентства

Американский лидер Дональд Трамп испытывает ненависть к Украине с первых дней пребывания на посту президента США, пишет издание The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших сотрудников Белого дома.

В качестве вероятной причины они назвали подозрения в сотрудничестве Киева с предвыборным штабом Хиллари Клинтон. По мнению Трампа, тогдашнее руководство Украины вступило в сговор с демократами, чтобы не допустить его победы.

«Он просто ненавидел Украину», - заявил бывший сотрудник администрации президента.

По его словам, в мае 2019 года на одной из встреч с сотрудниками Белого дома Трамп не соглашался с их предложениями оказать поддержку новым властям Украины, утверждая, что Киев «пытался его уничтожить».

Американский лидер отмечал, что Украина «всегда была частью России» и не является «настоящей страной», к тому же она «полностью коррумпирована».

«Он продолжал говорить о том, что не стоит злить Россию и какая Украина плохая страна», - добавил бывший сотрудник администрации президента.

Таким образом, как пишет издание, должностные лица США уверены, что ненависть Трампа к Украине укоренилась, хоть она и является неразумной, но «она имеет необратимый характер».

Напомним, демократы ранее начали процедуру импичмента Дональда Трампа, обвинив президента США в том, что он давил на своего украинского коллегу Владимира Зеленского, пытаясь добиться расследования против бывшего вице-президента Джо Байдена и его семьи. После этого администрация Трампа опубликовала расшифровку разговора, в которой он лишь попросил «изучить» дело Байдена.