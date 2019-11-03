В МВД подробно описали биографию убитого Ибрагима Эльджаркиева

МВД Ингушетии выпустило специальное заявление, в котором подробно описало биографию убитого накануне в Москве главы республиканского центра «Э» Ибрагима Эльджаркиева.

Как рассказали в ведомстве, 36-летний офицер начал карьеру в органах в 2004 году, поступив на службу в республиканское управление ФСКН. Там он дослужился от оперуполномоченного до начальника группы оперативной службы.

Спустя два года Эльджаркиев перешел в ОВД, возглавив центр «Э».

«Он сумел создать надежный заслон на пути распространения экстремизма в Республике Ингушетия», - говорится в заявлении.

В МВД подчеркнули, что при личном участии Ибрагима Эльджаркиева правоохранители смогли раскрыть несколько десятков преступлений и пресекли деятельность четырех ОПГ экстремистской направленности.

За высокий профессионализм и мужество Эльджаркиева представили к государственной награде - медали «За отличие в охране общественного порядка». А очередное специальное звание - подполковник полиции - было ему присвоено досрочно.

В республиканском МВД выразили глубокие соболезнования в связи с гибелью своего коллеги. У Ибрагима Эльджаркиева остались трое детей.