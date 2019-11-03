В МВД по Ингушетии выразили соболезнования в связи с убийством Ибрагима Эльджаркиева

В МВД Ингушетии выразили соболезнования в связи с гибелью главы республиканского центра «Э». Ибрагима Эльджаркиева вместе с его братом расстреляли накануне вечером, 2 ноября, в Москве. Киллер выпустил в мужчин десять пуль, оба погибли на месте.

«Гибель нашего товарища - невосполнимая утрата для всего Министерства. Сегодня мы потеряли бесстрашного офицера, профессионала высокого уровня и надежного друга», - говорится в официальном сообщении ведомства.

В правоохранительных органах добавили, что Эльджаркиев до конца оставался верным служебному долгу и присяге, добавив, что горе обрушилось и на его семью - без отца остались трое детей.

«Память об Ибрагиме Эльджаркиеве останется в сердцах сотрудников полиции», - пообещали в МВД.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение привлечь к расследованию преступления криминалистов центрального аппарата ведомства.

В городе для поимки киллера и его сообщников был объявлен план «Перехват».