«В России много дур»: Роза Сябитова о жизни бывшего мужа

Телеведущая Роза Сябитова, которая развелась с избивавшим ее мужем, рассказала подписчикам в соцсети о его нынешней жизни.

Женщина знает, что бывший супруг в настоящее время не один. При этом, Сябитова раскритиковала российских женщин, которые, по всей видимости, выбирают таких мужчин.

«Не поверите, он еще раз женился. В России много дур», - написала ведущая известной российской передачи.

Сябитова не оставила без ответа комментарий, в котором пользователь заявил, что телеведущая «сама не может найти себе вторую половинку, зато учит других».

«Сваха не должна быть замужем. Это издержки профессии», - написала Сябитова.

Напомним, Роза Сябитова состояла в браке с продюсером Юрием Андреевым с 2008 по 2011 годы. По словам ведущей, бывший муж неоднократно бил ее.