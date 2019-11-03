Опубликовано видео крупнейшего пожара на складе в подмосковном Жуковском

«Звезда» публикует видео масштабного пожара, начавшегося 3 ноября рано утром на складе в подмосковном Жуковском. Огнем оказалось охвачено все здание, произошло его частичное обрушение.

Данные о площади пожара разнятся: МЧС сообщает о локализации огня на 1 750 кв. метров. ТАСС со ссылкой на источник приводит цифру в 3,5 тысячи квадратов.

К тушению склада привлечены 59 человек и 16 единиц техники, уточнили в спасательном ведомстве.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.