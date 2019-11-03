Убийство главы центра «Э» МВД по Ингушетии будет расследовать центральный аппарат СК

К расследованию убийства главы центра «Э» МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева подключатся криминалисты центрального аппарата СК РФ. Соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

В ведомстве подтвердили, что вторым погибшим в результате стрельбы оказался брат Эльджаркиева. В общей сложности, по данным оперативников, киллер выпустил в двух мужчин 10 пуль.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, версии, мотивы убийства, ведется поиск подозреваемого», - сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Преступление было совершено вечером 2 ноября на улице академика Анохина. Задержать стрелявшего и его сообщников не удалось. В городе был объявлен план «Перехват».