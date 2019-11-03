Российский посол наградил медалью мексиканца, возвращавшего ордена ветеранам

Посол России в Мексике Виктор Коронелли вручил жителю Мексики Эдуардо Крусу медаль «Памяти героев Отечества» за то, что он в течение 15 лет искал медали времен Великой Отечественной войны, чтобы вернуть ветеранам или их родственникам. Ранее решение о награждении принял глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Эдуардо Крус много лет занимается этой работой - выкупает на аукционах и блошиных рынках советские и российские воинские награды и разыскивает владельцев или родственников», - отметил российский посол.

Когда родственников или погибших Крус не может найти, добавил Коронелли, он передает награды в посольство. Затем они направляются в администрацию президента РФ.

«Самое сложное - не выкупить награды, а найти родных. Вместе с Эдуардо в организации "Вечный огонь" работают безвозмездно несколько десятков человек в Мексике, и это огромный труд, достойный уважения», - добавил высокопоставленный дипломат.

По словам жителя Мексики, в поисках родственников и документов ему помогают и российские организации - историко-культурный центр Кнорозова при РГГУ и общественная организация «Вымпел».

«При помощи посольства мы уже вернули в Россию 16 наград, которые попали в семьи и музеи. Мы вернули жителям ДНР в разгар конфликта», - отметил Эдуардо Крус.

После получения награды Крус передал залу военной памяти РГГУ 40 наград времен ВОВ, в том числе ордена Славы и Красной звезды, медали и военные жетоны.