Здание частично обрушилось: последствия пожара на складе в Жуковском
Склад горит открытым пламенем по всей площадиди.
© Видео: Анатолий Костенко, Youtube © Фото: МЧС РФ
Склад в подмосковном Жуковском, горящий на площади около 3,5 тысяч квадратных метров, частично обрушился. Об этом сообщает ТАСС.
Здание горит по всей площади открытым огнем. Возгорание при этом удалось локализовать.
В МЧС уточнили, что горящий склад располагается на Кооперативной улице. Сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного в 04.14 мск.
Пострадавших в результате происшествия нет. Причина пожара не называется.