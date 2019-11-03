Здание частично обрушилось: последствия пожара на складе в Жуковском

Склад в подмосковном Жуковском, горящий на площади около 3,5 тысяч квадратных метров, частично обрушился. Об этом сообщает ТАСС.

Здание горит по всей площади открытым огнем. Возгорание при этом удалось локализовать.

В МЧС уточнили, что горящий склад располагается на Кооперативной улице. Сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного в 04.14 мск.

© МЧС РФ

Пострадавших в результате происшествия нет. Причина пожара не называется.