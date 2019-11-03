В подмосковном Жуковском загорелся склад на площади 3,5 тыс.кв.м
На момент прибытия к месту ЧП первого пожарных существовала угроза распространения пожара на все здание.
© Видео: Анатолий Костенко, Youtube © Фото: Анатолий Костенко, Youtube
В Жуковском в Московской области загорелся склад, площадь возгорания которого составила 3500 кв. метров.
Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ, сигнал о возгорании на складе на Кооперативной улице в Жуковском поступил в 04.14 мск. Здание охвачено открытым огнм по всей площади, произошло частичное обрушение. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.
«Склад горит по всей площади - 3,5 тыс. кв. м. Возгорание локализовано», - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что пострадавших в результате ЧП нет. Тушение пожара продолжается, в нем задействовано 59 человек и 16 единиц техники.