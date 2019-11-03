В подмосковном Жуковском загорелся склад на площади 3,5 тыс.кв.м

В Жуковском в Московской области загорелся склад, площадь возгорания которого составила 3500 кв. метров.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ, сигнал о возгорании на складе на Кооперативной улице в Жуковском поступил в 04.14 мск. Здание охвачено открытым огнм по всей площади, произошло частичное обрушение. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

«Склад горит по всей площади - 3,5 тыс. кв. м. Возгорание локализовано», - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что пострадавших в результате ЧП нет. Тушение пожара продолжается, в нем задействовано 59 человек и 16 единиц техники.