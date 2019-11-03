Самый редкий леопард в мире попал на видео

Ученые национального парка «Земля леопарда» опубликовали видео со знаменитым дальневосточным леопардом по кличке Лорд. Имя ему придумали в ходе всероссийского голосования в 2013 году.

«Несмотря на преклонный возраст, самец продемонстрировал отменное здоровье и добродушное "пятничное" настроение, играя перед камерой словно домашний котенок», - сказали в парке.

В нацпарке рассказали, что Лорду уже почти 13 лет, когда в дикой природе такие животные живут около 15 лет. Видео с игривым леопардом, добавили сотрудники парка, также отправили на конкурс «Фотоловушка-2019».

В настоящее время дальневосточный леопард находится на грани вымирания. Это самый редкий из подвидов леопарда. В начале 2000-х на юго-западе Приморского края насчитывалось около 35 леопардов. В 2012 был создан национальный парк «Земля леопарда», после чего ситуация улучшилась.

На территории нацпарка в 2018 году было зафиксировано 92 взрослых кошки и 22 пятнистых котенка.