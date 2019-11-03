В Норвегии призвали отменить санкции против России

Глава губернского совета Финнмарка Рагнхильд Вассвик объяснила необходимость отмены антироссийских санкций в статье в газете iFinnmark.

В Норвегии прошли двухдневная конференция с Россией во время празднования 75-летнего юбилея освобождения Восточного Финнмарка, где Вассвик заявила о важности снятия санкций с РФ. Однако после слов политика, на нее обрушился шквал критики.

«Мы знаем россиян, мы сотрудничаем с ними, мы торгуем с ними. Понятное дело, нам кажется странным и неестественным вводить санкции в отношении тех, кого мы считаем хорошими соседями», - уверена Вассвик.

Она отметила, что все регионы Норвегии следуют за позицией Осло, хотя могут считать санкции бесполезными.

При этом, подчеркнула политик, ограничения против России больше ударяют по норвежскому бизнесу, а Москва, наоборот, стала развивать свою промышленность. То есть санкции только усилили российскую экономику.

Вассвик обратила внимание, что после введения ограничений сами США стали торговать с Россией еще больше. Поэтому, по ее словам, необходимо подумать, действуют ли эти ограничения.

Кроме того, добавила политик, жители севера Норвегии выступают за добрососедство с российской стороной и успешный бизнес с «соседом».