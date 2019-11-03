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В Находке возобновили поиски члена экипажа танкера «Залив Америка»

Наталья Вальханская
06:47 03.11.2019
В поисках задействовали портовые службы и маломерные суда.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК Звезда

Поиски пропавшего члена экипажа танкера «Залив Америка» в Находке, остановленные в ночное время, возобновлены, сообщили в аварийно-спасательном подразделении порта.

После взрыва газовоздушной смеси на судне погибли три человека, взрывной волной их выбросило за борт возле мыса Астафьева. Тела двух членов экипажа нашли, поиски еще одного погибшего пока не дали результатов.

В настоящее время к ним привлечены портовые службы и маломерные суда.

После инцидента возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации морского транспорта.

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