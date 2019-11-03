«Думали, петарды»: консьержка об убийстве Эльджаркиева на западе Москвы

Консьержка дома на западе Москвы, у которого произошла перестрелка, где был убит глава центра «Э» МВД по Ингушетии, рассказала о случившемся.

Женщина призналась Mash, что не сразу поняла, что это стрельба, поскольку приняла выстрелы за петарды, как и местные жители. После этого, она увидела бегущих людей и родителей, которые забирали детей с площадки во дворе.

«Думали, как обычно, дети играют. Петарды все время они.. Все так подумали. С собачкой идет мужчина, говорил, что началось, дети опять петарды пускают. Не как выстрелы, а приглушенно, как петарды», - сказала женщина.

Ранее очевидица рассказала «Звезде» об инциденте. По ее словам, все приняли хлопки за петарды. Однако позднее заметили людей в крови и мужчину в красной куртке, который сразу уехал.

Перестрелка произошла вечером 2 ноября. Неизвестный расстрелял двух человек, после чего скрылся на автомобиле. Убийство начальника ЦПЭ Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата попала на камеры видеонаблюдения.

В Москве был введен специальный план для розыска и задержания преступника.