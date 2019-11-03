Украинский журналист рассказал о драке начальника СБУ с главой администрации Зеленского

Инцидент между начальником Службы безопасности Украины Иваном Бакановым главой администрации президента и Андреем Богданом произошел в Киеве 30 октября.

Об этом сообщил в Facebook журналист Станислав Речинский.

В результате драки, Баканов выбил зуб Богдану, и с тех пор глава офиса на работу не выходил, заявил Речинский.

По его словам, причиной конфликта стало назначение начальника Главного следственного управления СБУ, так как они поддерживали разные кандидатуры на этот пост.