Сын Хрущева рассказал о Сахарове, который хотел взорвать «Царь-бомбу»

По словам сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, Сергея Хрущева, испытания термоядерной бомбы состоялись по инициативе физика Андрея Сахарова. На тот момент он конкурировал с другими учеными, которые создали оружие меньшей мощности, поэтому физику хотелось ее «рвануть».

Он также признал, что от термоядерной бомбы мало толку в реальной войне, так как «ее сила быстро падает».

«Она была большой мощности, но дело не в размерах, а в том, что разрушительная мощность бомбы очень быстро убывает с расстоянием», - рассказал Хрущев.

Испытания термоядерной бомбы АН602 под названием «Царь-бомба» или «Кузькина мать» состоялись 30 октября 1961 года на Новой земле. Ядерный гриб поднялся на расстоянии 67 км от земли, а взрывная волна трижды обогнула земной шар.