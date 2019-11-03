Асмус отказалась от суда с ритуальной компанией из-за ее портрета на надгробии

Кристина Асмус отказалась от претензий и требования моральной компенсации от компании ритуальных услуг, которая разместила на надгробии ее портрет. Об этом она написала в своем Instagram.

«Я просто поверила в то, что это могло быть недоразумение. И вообще так стараюсь идти по жизни - ошибку может совершить каждый, главное вовремя ее признать», - написала актриса.

Она поблагодарила своего адвоката Анатолия Кучерена, которые вел переговоры с представителями ритуальной компани, в ходе которых инцидент был исчерпан.

Асмус и ее семье были принесены устные и письменные извинения.

© anatoly_kucherena, Instagram

Анатолий Кучерена на своей страничке в соцсетях заявил, что очень рад, что ситуация вокруг актрисы разрешилась подобным образом.

«Кристина проявила великодушие, а вторая сторона благоразумие. В жизни бывают разные ситуации, но очень важно в каждом конкретном случае проявлять великодушие и благоразумие. Ошибиться может каждый», - отметил адвокат.

Напомним, что инцидент произошел на выставке ритуальных услуг «Некрополь» на ВДНХ, где на одном из надгробий посетители заметили фотографию здравствующей актрисы Кристины Асмус.