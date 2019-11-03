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Что есть, чтобы не заболеть: названы укрепляющие иммунитет продукты

Ирина Егорова
05:31 03.11.2019
В условиях перепада температур диетологи советуют поддерживать уровень витамина С.
Что есть, чтобы не заболеть: названы укрепляющие иммунитет продукты
© Фото: pixabay.com

Пришла осень, начались перепады температур, уже выпал первый снег. Диетологи порекомендовали определенные продукты, которые помогут укрепить иммунитет осенью.
По их словам, дефицит витамина С может снижать иммунитет. Поэтому важно поддерживать его уровень в норме, чтобы не болеть.

«Многие считают, что цитрусовые - это чемпионы по витамину С, на самом деле это не так, гораздо больше витамина С содержится в болгарском перце или в квашеной капусте. В них в 10 раз больше витамина С, чем в апельсинах», - передает слова врача-диетолога Сергея Обложко РИА Новости. 

Также диетологи советуют есть ягоды и фрукты. Несмотря на то, что лето закончилось, замороженные продукты «очень хороши».

Диетолог Маргарита Королева рекомендует добавить ярких красок: овощи ярких цветов, например, морковь, зелень. Желательно употреблять их сырыми, либо слегка термически обработанными.

Чтобы поддержать иммунитет, следует принимать в пищу орехи, цельнозерновой хлеб, авокадо, яичные желтки. Они богаты витамином Е.

Продукты, содержащие цинк, также не позволяют нам заболеть.

«30 грамм орехов по утрам - это достаточное количество. И микроэлементов там будет достаточно и полезных жиров, и калорийность будет безопасна», - рассказывает Обложко.

А вот отказаться придется от жирной пищи, консервированных, маринованных продуктов, кофе, алкоголя. При переваривании калорийной пищи организм тратит много энергии, считают эксперты, а алкоголь замедляет усвоение питательных компонентов.

Минздрав напомнил о том, что к «продуктам для иммунитета» важно принимать витаминно-минеральный комплекс. И не забывать о физических нагрузках, заниматься спортом.

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