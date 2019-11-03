Оружие времен Великой Отечественной подняли со дна реки под Орлом

В Орловкой области водолазами-поисковиками со дна реки Нугрь было поднято 33 единицы стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны. Ролик с кадрами проведения операции был опубликован Следственным комитетом.

Оружейный схрон обнаружили поисковики РООО «ИППО «Наследие».

«В ходе подводно-исторических изысканий на реках Нугрь и Орс, проведенных с июля по сентябрь текущего года в рамках реализации проекта "Огненные берега. Бориловский рубеж"», - отметили в ведомстве.

На реках Нугрь и Орс в 1943 году на протяжении трех дней проходило одно из самых ожесточенных в истории Великой Отечественной войны Бориловское бронетанковое сражение, в котором было задействовано 1300 единиц бронетехники и 12 тысяч человек. Им удалось переломить ход битвы за Орловский плацдарм, прорвав оборону немецко-фашистских укреплений.