В Дрездене заявили о «нацистской чрезвычайной ситуации»

Городской совет Дрездена принял резолюцию под названием Nazinotstand ("НацизмуНеМесто"), которая нацелена на противодействие неонацизму.

Резолюцию предложил и внес член госсовета Макс Ашенбах. Он заявил, что в Дрездене «серьезные проблемы» и сравнил «нацистскую ЧС» с «климатической».

«Нацистская чрезвычайная ситуация означает - по аналогии с климатической чрезвычайной ситуацией - что у нас серьезные проблемы. Открытое демократическое общество под угрозой», - заявил BBC Макс Ашенбах.

Власть обеспокоена нарастающей популярностью правых взглядов в Дрездене.

Согласно принятой резолюции, городу нужно объединиться в помощи жертвам неонацистского насилия и защитить меньшинства от экстремистских ультраправых действий.

От голосования в решении о принятии резолюции воздержались члены партии христианских демократов. Они расценили ее как «акт политического символизма».