Названа причина пожара, унесшего жизни 73 пассажиров поезда в Пакистане

В Пакистане назвали причину возникновения пожара в поезде, в котором погибло 73 человека и еще 40 получили ранения. Расследование было проведено «Пакистанскими железными дорогами».

«Было установлено, что возгорание произошло после того, как некоторые пассажиры эконом-класса начали готовить завтрак», - заявил исполнительный директор организации Айджаз Ахмад Буриро Dawn.

Таким образом, предварительная версия трагедии подтвердилась. Хотя некоторые эксперты в качестве причины возгорания называли короткое замыкание.

«Первоначальный отчет о происшествии был получен в субботу, 2 ноября. Более детальные итоги расследования ожидаются ориентировочно к 20 ноября», - добавил Буриро.

Также он сказал, что по окончанию подробного расследования будут приняты меры против предполагаемой небрежности должностных лиц.

Загоревшийся поезд следовал по северо-востоку страны из города Карачи в Равалпинди.