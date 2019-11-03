«Когда пришли россияне, здесь стало спокойно»: жители Кобани тепло встречают патруль ВС РФ

В Сирии продолжается патрулирование российской военной полицией. Еще недавно район вокруг города Кобани контролировали курдские отряды самообороны. Исполняя положения сочинского Меморандума, они отошли на 32 километра вглубь территории Сирии.

Сейчас порядок на территории обеспечивают подразделения правительственных войск и наши военные полицейские. Ежедневно они выезжают по заранее согласованным маршрутам. По пути колонна проходит около десяти населенных пунктов.

«Как правило колонна двигается без остановок, но иногда на контрольных точках военным полицейским приходится задерживаться. К патрульным подходят местные жители, рассказывают о своих проблемах и благодарят», - передает корреспондент «Звезды» Павел Ремнев с места событий.

Некоторые деревни еще полмесяца назад были практически полностью пустыми. Местные жители оставили свои дома из-за боевых действий, теперь же они постепенно возвращаются к нормальной жизни.

«Когда здесь все оккупировали террористы, мне даже нечем было кормить семью. Еды просто не было. Мне удавалось найти только воду и все. Когда мы выходили на улицу, чтобы найти продукты, боевики стреляли в нас. Когда пришли россияне, здесь стало спокойно - мы снова возвращаемся к мирной жизни», - рассказал местный житель Халид Газаль Жнеди.

Маршруты проходят вдоль границы с Турцией - отряды наших военных полицейских патрулируют 10-километровую зону вглубь сирийской территории. Протяженность пути - около 160 километров.

В будущем этот маршрут будут совместно патрулировать подразделения военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации и вооруженных сил Турции. Первое совместное патрулирование в этом районе границы запланировано на 5 ноября.