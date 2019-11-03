Авиация МЧС РФ начала тушение лесных пожаров в Сербии

В субботу, 2 ноября, для тушения очагов природных пожаров в труднодоступной горной местности на хребте Стара-Планина в Сербии был направлен самолет ИЛ-76 МЧС России.

«Воздушным судном совершены 2 вылета и сброшено 84 тонны воды. По средствам наземного контроля подтверждена остановка фронта распространения огня благодаря мастерству экипажа», - сообщает ведомство.

На своей странице в Twitter посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, прокомментировал, что ситуация подтверждает, что деятельность Российско-сербского гуманитарного центра в Нише и сотрудничество России и Сербии по линии МЧС имеют исключительно мирный характер и связаны с реагированием на чрезвычайные ситуации.

Противопожарный борт Ил-76 будет продолжать работу по тушению лесных пожаров.