Владелец BMW, оцепленного из-за убийства Эльджаркиева: «Вышли с одного представления, попали на другое»

BMW, на котором, как считали следователи, скрылись подозреваемые в убийстве главы центра «Э» Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, было оцеплено на Университетской набережной.

Хозяином транспортного средства является бизнесмен Александр Пьянков. Вместе с семьей он приехал в цирк на Вернадского и лично припарковал автомобиль на Университетском проспекте.

Он объяснил, что машина стоит на том же месте, где и была оставлена. Никаких факторов, указывающих на то, что кто-то брал авто в отсутствие владельца, нет.

«Вышли с одного преступления, попали на другое», - прокомментировал случившееся Пьянков.

Ранее было опубликована видео с камеры видеонаблюдения, на которой якобы преступники бросают автомобиль. Пьянков объяснил сотрудникам правоохранительных органов, что на кадрах показан момент, как он паркуется и вместе с женой и ребенком выходит из машины на представление в цирк.

На данный момент подозреваемые скрываются на машине с такими же номерами, правоохранители начали проверку по факту использования номеров-двойников.