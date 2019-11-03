Земфира выступила впервые после долгого перерыва
Певица порадовала поклонников двумя новыми песнями.
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Певица Земфира второго ноября выступила в Дубае на международном музыкальном фестивале «PaRUS». Впервые после долгого перерыва Земфира снова на сцене – в классическом жилете на голое тело.
На концерте певица представила две новые песни - «Abuse» и «Goodbye». Последнюю она сыграла на гитаре. Всего было исполнено 17 песен.
Последний раз Земфира радовала поклонников новым треком 4 сентября 2018 года, когда выпустила совместный с Mujuice сингл «Джозеф» на стихи Иосифа Бродского.