Земфира выступила впервые после долгого перерыва

Певица Земфира второго ноября выступила в Дубае на международном музыкальном фестивале «PaRUS». Впервые после долгого перерыва Земфира снова на сцене – в классическом жилете на голое тело.

На концерте певица представила две новые песни - «Abuse» и «Goodbye». Последнюю она сыграла на гитаре. Всего было исполнено 17 песен.

Последний раз Земфира радовала поклонников новым треком 4 сентября 2018 года, когда выпустила совместный с Mujuice сингл «Джозеф» на стихи Иосифа Бродского.