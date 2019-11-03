«Зверье»: в МИД РФ возмущены осквернением мемориала Жукову в Одессе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвала «зверьем» тех, кто снес и осквернил памятник маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Одессе.

В Одессе прошла мирная акция против демонтажа барельефа маршалу Жукову. Люди, которые хотели выразить протест против сноса памятника, несли к дыре в стене цветы, зажженные лампады в память о полководце.

«А может, и за упокой исчезающих на Украине образования и культуры», - отметила Захарова на своей странице в Facebook.

Мирная акция, по словам представителя внешнеполитического ведомства, привела «продолжателей дела Бандеры и Шухевича в звериное состояние».

«Они стали жечь цветы. Жечь в Одессе неонацисты научились. Цветы, людей...», - добавила Захарова.

Единственная женщина вступилась за память Жукова и начала словесную перепалку с неонацистами.

«Это Украина. Нам не нужно героев советских», - ответили они ей.

Представитель МИД подчеркнула, что «все смешалось в националистическом угаре».

Украинские националисты 31 октября разрушили и уничтожили барельеф маршалу Жукову, расположенный на здании Приморского военкомата.

Вместо уничтоженного барельефа установят мемориальную доску погибшим украинским военным в Донбассе.