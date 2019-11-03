«Сладость или сладость»: добрый мальчик «сломал систему» на Хэллоуин

В канун американского праздника Хэллоуин мальчик в костюме графа Дракулы направился к одному из домов. Обычно дети выпрашивают конфеты у жильцов со словами «сладость или гадость».

На крыльце частного дома ребенок увидел пустую миску.

Добрый мальчик сделал все наоборот: он достал из своего пакета конфеты и доложил их в ведро. Таким образом, следующие гости не побеспокоят хозяина, а заберут те конфеты, которыми поделился мальчик.

Возможно, мальчик отсыпал своих конфет для того, чтобы его маленькая сестренка не заметила пустого ведерка и не расстроилась.

Видео «доброго поступка» попало на камеру видеонаблюдения частого дома. Хозяин опубликовал видео в Сети и написал, что это «самоотверженный поступок».