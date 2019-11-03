Пенсионеры на Украине хранили птичий корм в вековом сундуке от Louis Vuitton

В селе на территории Харьковской области обнаружили семью из пенсионеров, которая хранила корм для домашней птицы в старинном сундуке от модного дома Louis Vuitton. Эксперты убеждены, возраст антикварного предмета может достигать 140 лет. Не исключено, что стоимость сундука может составлять несколько десятков тысяч евро.

По данным издания «Вiкна новини», старинный предмет уже выкупили коллекционеры. В настоящее время цена раритета не раскрывается.

Бывшие владельцы рассказали, что сундук им достался еще от родственников после войны. Специалисты не исключают, что антикварный предмет мог оказаться в Харьковской области после крушения императорского поезда в 1888 году. Также существует версия, что его могли оставить отступавшие в этих местах в 1943 году немцы.