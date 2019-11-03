Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Корабли НАТО покинули порт Одессы

Наталия Майорова
23:02 03.11.2019
В состав группы входят румынский, испанский, болгарский и итальянский корабли.
Корабли НАТО покинули порт Одессы
© Фото: nato.int

Противоминная группа кораблей НАТО SNMCMG2, состоящая из четырех тральщиков, покинула одесский порт.

Уточняется, что один из кораблей - румынский ROS Lt. Lupu Dinescu - был вынужден вернуться из-за ухудшения состояния здоровья одного из моряков.

По данным издания «Думская», командир корабля ВМС Румынии решил отделиться от группы для оказания помощи заболевшему члену экипажа. В настоящее время моряк находится в одесском окружном госпитале. Его жизни ничего не угрожает.

Группа кораблей Североатлантического альянса прибыла в Одессу 29 октября. В ее состав входят, помимо румынского тральщика, испанский ESPS Sella, болгарский BGS Shkval и итальянский ITS Numana.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата03.11.2019, 12:58
За пять лет войны в Донбассе погибли более 3,3 тыс. мирных жителей
Дата02.11.2019, 06:00
Дымовая завеса в пустыне: кадры маскировки боевых позиций ЗРК «Бук» и «Тор» под Каиром
Дата03.11.2019, 23:14
Россияне завоевали 34 медали на этапе Кубка мира по плаванию
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата03.11.2019, 10:29
«Иркут» передал в армию кабину спаренного истребителя Су-30СМ
Дата01.11.2019, 09:41
Первый в новейшей истории России бронзовый солдат: кадры возведения Ржевского мемориала
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
23:34 В стране и мире
Пенсионеры на Украине хранили птичий корм в вековом сундуке от Louis Vuitton
23:02 В стране и мире
Корабли НАТО покинули порт Одессы
22:55 В стране и мире
В Кремле заявили о готовности Путина к нормандскому саммиту
22:20 В стране и мире
Российская военная полиция проводит патрулирование по двум маршрутам в Сирии
22:18 В стране и мире
СМИ: врачи реанимируют Александра Семчева
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
На Украине изобрели «несбиваемую» ракету «Молния»
Видео
Полный зал, шпагаты и обещание выступить в 80 лет: как прошел концерт Пугачевой в Минске
Видео
Чудесное спасение: 28 кошек разных пород нашли в заснеженном овраге под Сургутом
Видео
Оружие времен Великой Отечественной подняли со дна реки под Орлом
Видео
«Самое милое видео» с ребенком и собакой уже посмотрели пять миллионов человек
Опасный аромат: врач рассказала о простом способе определять болезни
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.