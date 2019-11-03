Корабли НАТО покинули порт Одессы

Противоминная группа кораблей НАТО SNMCMG2, состоящая из четырех тральщиков, покинула одесский порт.

Уточняется, что один из кораблей - румынский ROS Lt. Lupu Dinescu - был вынужден вернуться из-за ухудшения состояния здоровья одного из моряков.

По данным издания «Думская», командир корабля ВМС Румынии решил отделиться от группы для оказания помощи заболевшему члену экипажа. В настоящее время моряк находится в одесском окружном госпитале. Его жизни ничего не угрожает.

Группа кораблей Североатлантического альянса прибыла в Одессу 29 октября. В ее состав входят, помимо румынского тральщика, испанский ESPS Sella, болгарский BGS Shkval и итальянский ITS Numana.