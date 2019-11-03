Украина выделила почти $10 млрд на оборону в 2020 году

На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины были согласованы и одобрены предложения к проекту государственного бюджета на 2020 год.

Общий бюджет на обеспечение национальной безопасности и обороны страны составит 245,8 млрд гривен (около $9,8 млрд по текущему курсу). На бюджетные программы министерства обороны из них пойдут 207,8 млрд гривен, 10 млрд гривен будут потрачены на обеспечение госгарантий, а еще 28 млрд гривен направят на дополнительные расходы из общего фонда по бюджетной программе СНБО «Нераспределенные расходы на национальную безопасность и оборону».

В сентябре 2019 года министр финансов страны Оксана Маркарова, представляя проект госбюджета в Верховной раде, заявила о планах выделить на национальную безопасность и оборону 245 млрд гривен ($9,7 млрд), что составляет порядка 5,4% объема ВВП Украины.