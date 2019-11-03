В Кремле заявили о готовности Путина к нормандскому саммиту

Владимир Путин готов принять участие в нормандском саммите в случае острой необходимости. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он добавил, что российский лидер не единожды высказывал свою заинтересованность к проведению подобного рода переговоров.

«Он ждет результатов подготовки и ждет, когда условия непосредственно приведут нас к срочной необходимости встречи лидеров нормандского формата», - пояснил Песков в эфире «России 1».

В Кремле подытожили: для президента важен результат переговоров, а не встреча ради встречи.

Кроме того, Песков поприветствовал решение Дании по «Северному потоку - 2», заявив, тем не менее, что проект был бы реализован и запущен и без разрешения датской стороны, а также прокомментировал ход переговоров с Украиной по газовому вопросу.